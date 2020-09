Den Haag

Vlogger Famke Louise (21) heeft spijt van haar steun aan de actie #ikdoenietmeermee, waarmee ze zich uitsprak tegen het coronabeleid. In een bericht op Instagram schrijft ze dat ze zich in het vervolg beter wil laten informeren door experts. ‘Ik wil mijn excuses aanbieden aan allen die zich gekwetst of verward hebben gevoeld en beloof beter mijn best te doen', zegt de influencer die een miljoen volgers heeft.

zie ook pagina 6