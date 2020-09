Agent vervolgd na dood zwarte vrouw

Louisville

Een Amerikaanse agent wordt vervolgd na de dood van een zwarte vrouw door politiekogels. Hij en twee collega’s waren bij de schietpartij betrokken. De agent zou de buren van Breonna Taylor moedwillig in gevaar hebben gebracht, aldus de aanklager in de strafzaak. De twee collega’s worden niet vervolgd, melden Amerikaanse media. De dood van de 26-jarige Taylor leidde tot heel wat ophef. Ze werd in maart doodgeschoten in haar huis in Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. De agenten in burger schoten de ziekenhuismedewerkster dood bij een inval op zoek naar drugs. <