Nu toch schot in Belgische formatie

De Belgische kabinetsformatie krijgt plotseling vaart. De zeven onderhandelende partijen zijn het eens over de grote lijnen van het regeerakkoord en de koning heeft twee formateurs aangesteld. Een van deze twee, de Vlaamse liberaal Alexander De Croo of de Waalse sociaaldemocraat Paul Magnette, wordt hoogstwaarschijnlijk premier. Zondag leken de onderhandelingen nog op de klippen te lopen en wilden de informateurs, liberaal Egbert Lachaert en sociaaldemocraat Conner Rousseau, ermee ophouden. Maar koning Filip drong aan op een lijmpoging, en die is geslaagd.