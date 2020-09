Pathé vertoont geen films met Zwarte Piet

Amsterdam

Bioscoopketen Pathé stopt met het vertonen van films waar Zwarte Piet in voorkomt. Dat heeft de onderneming woensdag bekendgemaakt via Instagram. De keten vindt dat niemand zich gediscrimineerd moet voelen bij de films die worden vertoond. ‘Daarom draaien we geen films meer met zwarte pieten. Alleen films met bijvoorbeeld roetveegpieten zijn nog bij Pathé te zien. Iedereen is bij ons welkom en moet zich ook welkom voelen.’ De beslissing lijkt te zijn aangewakkerd door racistische opmerkingen op sociale media. ‘En naar aanleiding van een aantal racistische opmerkingen onder een trailer van zaterdag.' <