Museum haakt in op verkiezingen in VS

Amersfoort

Kunsthal KAdE in Amersfoort haakt vanaf zaterdag met een tentoonstelling in op de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. Veertig Amerikaanse kunstenaars laten in 'This Is America | Art USA Today' actuele schilderijen, foto’s, muurschilderingen, documentatie en installaties zien. Ze gaan onder meer over identiteit, stedelijke leefcultuur, klimaat en Donald Trump. Andres Serrano bijvoorbeeld bouwde een installatie met parafernalia die slaan op de huidige president. ‘Een jaar lang kocht hij onder meer op eBay allerhande spullen waarop Trumps naam, gezicht of handtekening staat', aldus de Kunsthal. <