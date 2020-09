Rabbijnen: haal meer vluchtelingen Lesbos

Amsterdam

Nederland zou alsnog een redelijk aantal vluchtelingen uit Lesbos, vooral kinderen en jongeren tot achttien jaar, ruimhartig in Nederland moeten verwelkomen. Die oproep deed het college van rabbijnen van de Liberaal Joodse Gemeenten woensdag aan premier Mark Rutte. ‘De situatie van de vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos is door het verbranden van kamp Moria nog hartverscheurender geworden dan deze al was', schrijven de acht rabbijnen. ‘Wij verzoeken u en uw regering om in deze situatie meer menselijkheid aan de dag te leggen', aldus de oproep. <