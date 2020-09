Vissers doen aangifte tegen Greenpeace

Vissers hebben aangifte gedaan tegen Greenpeace, dat rotsblokken heeft gestort in de Noordzee. Volgens belangenorganisatie VisNed is dat verboden en worden de vissers hierdoor ook in gevaar gebracht. De visnetten en -tuigen kunnen achter de stenen blijven hangen en daardoor kan de bemanning van de boot gewond raken. De stenen zijn gestort op de Doggersbank, een zandbank in de Noordzee. ‘Visserij op de Doggersbank is niet illegaal. Er lopen Brusselse procedures om gebieden te beschermen, Greenpeace moet hier net als iedereen op wachten', aldus VisNed.