Meer patiënten met corona in ziekenhuis

Amsterdam

Het aantal patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis blijft flink oplopen. Woensdag werden er 55 patiënten opgenomen, meer dan de signaalwaarde van 40 per dag. Ook het aantal nieuwe opnamen op de intensive care ligt boven de signaalwaarde. Met 13 is het de grootste toename sinds 7 april. Er liggen 104 patiënten op de ic. Op reguliere verpleegafdelingen steeg het aantal wegens besmetting met het coronavirus opgenomen patiënten met 42 naar 475. ‘Het aantal opgenomen COVID-patiënten blijft snel stijgen, momenteel met meer dan 10 procent per dag’, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. <

