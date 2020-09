'De overheid neemt de klimaatcrisis niet serieus'

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft deze maand tijdens de ‘septemberrebellie’ op verschillende dagen honderden activisten op de been gekregen. Zij eisen een ‘burgerberaad’: een groep gelote burgers die de politiek aanbevelingen doet over beladen of complexe onderwerpen, zoals de klimaatcrisis. Afgelopen maandag blokkeerden zij een weg op de Zuidas, het financiële zakenhart van Amsterdam.

Aan de actie deden ook christenen van de groep Christian Climate Action mee. Zo zat Margriet Bos in de blokkade, met het risico op een boete. Zij heeft al een gevangenisstraf van dertig dagen boven haar hoofd hangen. Kirsten Alblas was er ook bij. Zij wil niet blijven toekijken hoe het klimaat verder opwarmt terwijl politici verzuimen er wat aan te doen. ‘God houdt ons leven in zijn hand, maar dat wil niet zeggen dat we alles maar aan Hem moeten overlaten.’

Wie zijn de christenen binnen Extinction Rebellion? De actiegroep kwam deze week in botsing met de politie. Twee gelovige actievoerders vertellen.

‘Ik hoop dat ik de moed heb de cel in te gaan’

