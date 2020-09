Herrie in Hindeloopen

‘Het is hier geen museum!’ De Hindeloopense toont haar ergenis onverbloemd. Ze wil het bruggetje over de Easterfeart over. Maar dat wordt op deze doordeweekse middag geblokkeerd door een kluitje senioren. En die hebben vooral oog voor de schermpjes van hun smartphones, waarop ze het doorkijkje in het beschermde stadsgezicht proberen te vangen.