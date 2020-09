Len Munnik winnaar Inktspotprijs

Den Haag

Deze verscheen op 4 juni dit jaar in dagblad Trouw. Munnik won de prijs eerder in 1996. De winnaar werd bekendgemaakt in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. De winnende tekening heeft als thema de situatie rondom corona. De jury noemt Munnik ‘iemand die de gevolgen van de pandemie zowel dichtbij haalt als doortrekt tot een mondiaal probleem'. Het was dit jaar de 28e keer dat de Inktspotprijs werd uitgereikt.

Andere genomineerden waren 'Horrorfilm anno 2020' van Jip van den Toorn, 'Syrië' van Reid, Geleijnse en van Tol, 'Stable Genius' van Siegfried Woldhek en 'Dwangkapje' van Rhonald Blommestijn. In het traject dat daaraan voorafging waren honderd inzendingen in de race voor de prijs..

