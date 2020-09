De politie in Zeeland heeft dinsdagmiddag een grote schildpad zien zwemmen in de Oosterschelde. Dat gebeurde tijdens een training op het water. Waarschijnlijk gaat het om een lederschildpad, die normaal gesproken in warmere oorden voorkomt. De Landelijke Eenheid Zuidwest, die het beest aantrof in het water, heeft specialisten van onder meer Diergaarde Blijdorp gevraagd een kijkje te komen nemen. <

Kamer bereidt enquête aardgaswinning voor

Met het kiezen van een voorzitter is de tijdelijke commissie ter voorbereiding op de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen officieel van start gegaan. Onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee gaat de commissie werken aan een onderzoeksopzet voor de enqu&ecir..

