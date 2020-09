Anders bijbellezen

Het synodebesluit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt over vrouw en ambt heeft ons diep geraakt (Nederlands Dagblad, 6 september). We hielden er sterk rekening mee dat deze beslissing zou komen. Mannen en vrouwen in de kerk worden door de synode als het gaat om taak en verantwoordelijkheid gelijkgeschakeld.

Volgens de synode hangt alles af van de gaven die mannen en vrouwen hebben. En of die gaven ertoe doen! Gaven waarvoor de kerk in het verleden te weinig aandacht had. Vrouwen zijn geen tweederangs-kerkleden.

Maar als het om leiding geven in de kerk gaat, wijst de Here ons in zijn Woord maar één richting: de taak van ambtelijk leiding geven is toebedeeld aan mannen.

De synode dringt ons in haar argumentatie helaas tot een andere manier van bijbellezen.

Het is de invoering van een nieuwe hermeneutiek, die ons de Schrift anders wil doen verstaan, afgestemd op de cultuur waarin wij vandaag leven.

Dit nieuwe bijbellezen raakt daarmee niet enkel ‘vrouw en ambt’. Het maakt ook ruimte voor andere nieuwe ideeën binnen d..

