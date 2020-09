Irma Sluis-effect positief voor dove mensen

De gebarentolk bij de coronapersconferenties heeft het begrip voor dove mensen verbeterd. En ook de wettelijke erkenning van de Nederlandse gebarentaal dinsdag in de Tweede Kamer is belangrijke winst. Maar niet alle communicatieproblemen zijn nu opgelost. ‘Vooral in de geestelijke gezondheidszorg moet het nog beter.’

Doorn

Dat zegt Alice van der Garde van Dovenschap, de grootste, onafhankelijke vereniging voor dove mensen. Van der Garde is zelf doof en communiceert via een gebarentolk. ‘We worden tegenwoordig steeds minder vaak raar aangekeken, mensen willen nu sneller weten hoe je een bepaald gebaar maakt’, vertelt ze. Ze schaart het onder het ‘Irma Sluijs-effect’, verwijzend naar de gebarentolk bij de persconferenties van de minister-president over corona, die in mum van tijd een nationale bekendheid werd. ‘Het heeft er zeker aan bijgedragen dat de wettelijke erkenning van de Nederlandse gebarentaal versneld is’, vermoedt ze. Ze was dinsdag aanwezig bij de stemming daarover in de Tweede Kamer. ‘De erkenning ..

