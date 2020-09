FvD: bijeenkomst ambassade VS niet voor fondsenwerving

Den Haag

Een woordvoerder laat weten dat het om een ‘op uitnodiging van de Amerikaanse ambassade georganiseerd diner en townhall meeting’ ging. De Groene Amsterdammer berichtte over de bijeenkomst. De uitnodiging daarvoor was vanuit FvD verstuurd door het hoofd fondsenwerving. Een van de doelen van de bijeenkomst was volgens het tijdschrift het spekken van de partijkas. Partijleider Thierry Baudet ontkende op NPO Radio 1 dat het ging om het binnenhalen van donaties. ‘Flauwekul', volgens hem.

Er werd die avond een toelichting gegeven op het beleid, de prioriteiten en doelstellingen van de ambassade, aldus de partij. ‘Forum voor Democratie beschouwt de Verenigde Staten, de Republikeinse Partij en de ambassadeur als belangrijke internationale bondgenoten. Wij onderhouden goede banden met hen.’

De Amerikaanse ambassade omschrijft de bijeenkomst als een ‘townhall discussie’ en een ‘vraag-en-antwoordsessie met leiders van Forum voor Democratie'. Ambassadeur Pete Hoekstra en zijn team proberen regelmatig om de tafel te gaan met leiders en leden van Nederlandse politieke partijen die daar belangstelling voor hebben. Hoekstra heeft volgens de ambassade deelgenomen aan ‘tientallen activiteiten’ met belangrijke partijen uit het hele politieke spectrum. Op dergelijke bijeenkomsten kan van gedachten worden gewisseld over ‘kwesties van wederzijds belang', aldus een woordvoerder van de ambassade. Hij zegt dat ook de bijeenkomst met Forum in dat licht moet worden gezien.

De kwestie kwam ook aan de orde in het vragenuurtje in de Kamer. Minister Sigrid Kaag (die minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken verving) zei dat uit een eerste gesprek met de ambassade naar voren komt dat de missie zich aan de richtlijnen heeft gehouden. Maar Hoekstra is in het buitenland. Pas na een gesprek met hem is een algehele conclusie te trekken, aldus Kaag.

D66 had het kabinet om opheldering gevraagd over het evenement. Volgens de regeringspartij gaat het om een inmenging van een ambassadeur in de partijpolitiek van een land. Ook andere partijen hebben vragen. <