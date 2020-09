Opnieuw klachten over prolife-campagne

Amsterdam

Dat bevestigt woordvoerder Kirsten van Kleeff van de Reclame Code Commissie (RCC). Om hoeveel klachten het precies gaat en wat de inhoud betreft, kan ze niet vertellen. ‘We verzamelen ze momenteel.’ Of het daadwerkelijk tot een behandeling op een zitting komt, is nog de vraag, benadrukt ze. ‘Ze worden door het secretariaat in behandeling genomen en eerst verder beoordeeld. We wachten de procedure af.’ De eerstvolgende zitting is eind oktober. Platform Zorg voor Leven houdt elk jaar een campagne voor bescherming van ongeboren leven. In de eerste twee weken van september toonde het platform korte tv-spotjes om 150.000 euro in te zamelen. Daarvan is 40.000 euro inmiddels binnen. Van het ingezamelde geld moet de Week van het Leven, ..

