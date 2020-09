Nisa was prostituee: ‘Ik was bang. Bang voor God. Ik werkte voor satan’

Terwijl het kabinet in Den Haag een vergelijkend onderzoek laat doen naar de manier waarop andere landen met prostitutie omgaan, huilt Nisa in diezelfde stad om het blijvende leed dat sekswerk haar toebracht. ‘Ik dacht dat God boos op me was. Nu besef ik dat ik Zijn kind ben, ondanks mijn verkeerde keuzes.’