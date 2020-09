Trek niet zomaar de conclusie dat jongeren van nu niet willen lezen. ‘Leerlingen van nu zijn kritischer’

Normaal gesproken hebben scholen in de maand mei tien dagen om een schrijver te boeken die langskomt tijdens de Boekenweek voor Jongeren. Na vijf, zes dagen zit alles vol. De coronacrisis gooide wel wat roet in het eten, zegt directeur Anne Zeegers van de Schrijverscentrale. ‘Maar we zijn opnieuw te gast op negentig scholen, in alle provincies van het land.’