Fors meer coronabesmettingen

Het aantal coronabesmettingen is in 24 uur tijd met 2223 gestegen. Voor het eerst komt het aantal gemelde positieve tests in een etmaal boven de 2000 uit.

Bilthoven

Op zondag meldde het coronadashboard van de overheid 1849 nieuwe gevallen. Daarnaast registreerden de gezondheidsdiensten 26 ziekenhuisopnames en twee sterfgevallen, blijkt uit de data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week dinsdag meldde het dashboard 1387 nieuwe gevallen. Dat was toen het hoogste aantal sinds begin april. Het record werd in de dagen erna meerdere keren aangescherpt. Op woensdag 1546 positieve tests, op donderdag 1756 en op vrijdag 1977. Op zaterdag en zondag waren ruim 1800 vastgestelde besmettingen gemeld.

De regio Rotterdam-Rijnmond telde 349 nieuwe gevallen, waaronder 218 in Rotterdam zelf. Het aantal besmettingen in Amsterdam-Amstelland steeg met 308. Daaronder zijn 263 positieve tests in Amsterdam. In Haaglanden werden 211 nieuwe besmettingen geregistreerd. Den Haag zelf telde 126 nieuwe gevallen. In de provincie Utrecht kwamen 189 besmettingen aan het licht.

Weesp had naar verhouding de meeste positieve gevallen. Daar werden negen besmettingen geregistreerd. Dat komt neer op 45,6 per 100.000 inwoners.

Ook Leiden, Teylingen, Hilvarenbeek, Eersel en Nijmegen hadden relatief veel besmettingen. <