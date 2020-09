Onderzoek sarcofaag met publiek

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden begint vandaag met onderzoek naar en restauratie van een Romeinse sarcofaag. Het publiek kan op werkdagen toekijken bij de werkzaamheden. Er is een atelier gemaakt met doorkijkwanden.

Leiden

De 2,5 meter grote zandstenen kist werd in 1930 bij het Limburgse Simpelveld gevonden, in stukken gebroken. De ‘sarcofaag van Simpelveld’ uit 300 na Christus is bijzonder door de versieringen aan de binnenkant. Op de wanden is de overledene afgebeeld, tussen haar bezittingen in haar villa.

Uit eerder onderzoek naar het botmateriaal blijkt dat de gecremeerde vrouw tussen 35 en 50 jaar oud was toen ze stierf en een goed leven zonder zware arbeid had gehad. De nu negentig jaar oude constructie onder de sarcofaag en eerder uitgevoerde restauraties voldoen niet meer. De kist wordt helemaal uit elkaar gehaald, opnieuw in elkaar gezet en voorzien van een modern frame. <