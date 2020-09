‘Islamofobie door boerkaverbod’

De regering moet het 'boerkaverbod', het wettelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding, eerder evalueren dan voorgenomen en afschaffen. Dat stelt de Stichting Meld Islamofobie in een rapport over de gevolgen van het verbod, dat nu ruim een jaar van kracht is.

Moslima’s met en zonder gezichtssluier geven aan vaker doelwit te zijn van islamofobie sinds de invoering van de wet, stelt het rapport. Het gaat daarbij om uitsluiting, onheuse bejegening, discriminatie en verbaal en fysiek geweld. Dat zou vooral het geval zijn op plaatsen waar het boerkaverbod niet van kracht is, zoals op straat, in speeltuinen en in winkels. In de helft van de gevallen zijn daar kinderen bij aanwezig. 'Zij hebben moeten toezien hoe hun moeder, die een gezichtssluier draagt, doelwit werd van verbale agressie, opmerkingen en geweld', stelt Meld Islamofobie.

Rond de invoering van het boerkaverbod ontstond vorig jaar ophef. Op sociale media is onder andere opgeroepen tot ‘klopjachten’ op moslima's. Ook de handhaving van de wet, die inhoudt dat gezichtsbedekkende kleding in ziekenhuizen, scholen, overheidsgebouwen en openbaar vervoer niet meer is toegestaan, levert in de praktijk problemen op. De politie is volgens de opstellers van het rapport niet altijd goed op de hoogte van de inhoud van het verbod. Ruim een jaar geleden (zie foto) protesteerden draagsters van een nikab en boerka tegen het verbod. In Nederland dragen naar schatting tweehonderd tot vierhonderd vrouwen een dergelijke sluier. <