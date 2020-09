‘Ik ben niet zo van de quarantaine'

Zijn er opvallend veel coronabesmettingen in Amsterdam-Zuidoost? De twee zestigers van Ghanese afkomst – geen namen alsjeblieft – geloven er niets van. ‘Ze geven de black community weer de schuld’, briest de 65-jarige man met een grijs baardje. ‘Iedereen om mij heen is gezond. Heb jij in het ziekenhuis mensen van kleur zien liggen?’

Amsterdam

Zijn 63-jarige vriendin knikt instemmend – samen zitten ze op een bankje voor de flat Groeneveen. ‘Je ziet toch hoe we hier zitten, op ruime afstand van anderen?’, zegt ze met een weids armgebaar. ‘Bovendien gebruiken wij traditionele kruiden die ons immuunsysteem oppeppen. En we eten veel hete pepers, hartstikke gezond.’

In de ruim opgezette buitenruimtes tussen de hoogbouw van de Bijlmer is afstand houden inderdaad geen kunst. Op een zonnige middag zie je er bewoners kletsen, voetballen en krachttrainen. In het winkelgebied wordt geflaneerd, maar extreem druk is het niet.

Toch liegen de cijfers van de GGD Amsterdam er niet om. Worden in Nederland ongeveer 10 op de 100.000 bewoners per dag positief g..

