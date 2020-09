Bloemzadenmengsel tegen de eikenprocessierups wint duurzaamheidsprijs

Rilland

Van de zeventien inzendingen vond Plantum dit zadenmengsel ‘het meest duurzame initiatief vanuit de veredelingssector’ in 2020. De jury bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, MVO Nederland en het multimedium P+ People Planet.

De achttien verschillende bloemsoorten in het mengsel van Limagrain lokken natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen, zoals sluipwespen en gaasvliegen. De larven van deze insecten kruipen in de eikenprocessierupsen en eten ze van binnenuit op. Het bloemenmengsel trekt ook nimfen van de wants en het tweestippelig lieveheersbeestje aan die ook graag eikenprocessierups lusten.

Het mengsel kun je onder of tussen eikenbomen zaaien of op enkele ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .