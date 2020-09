2020 is warmste jaar in Nederland ooit

De Bilt

Met gemiddeld 12,7 graden in De Bilt is het dit jaar vooralsnog het warmste jaar in Nederland ooit. Dat maakte Weeronline bekend. Normaal gesproken ligt de gemiddelde temperatuur op 11,1 graden. Ook in 2007 was de gemiddelde temperatuur 12,7 graden. Alleen als er iets verder achter de komma gekeken wordt, is 2020 toch nipt warmer. Na dit jaar en 2007 volgen 2014 (12,6 graden), 2018 (12,4 graden) en 2019 (12,2 graden). Het was dit jaar niet alleen warm, maar ook uitzonderlijk zonnig. <