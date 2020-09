Autisme al opmerken op peuterleeftijd is cruciaal

In de nieuwe EO-serie Het A-woord doen de ouders van de zesjarige Sam er aanvankelijk alles aan de term autisme te vermijden. Het fictieve verhaal verbeeldt hoe moeilijk het voor familie kan zijn als een kind die diagnose krijgt. Toch noemt jeugdpsychiater Martine van Dongen-Boomsma het ‘van ongelooflijk belang’ autisme vroeg te erkennen: ‘Hoe eerder je begint met behandelen, hoe beter de prognose.’

Nijmegen

‘Bij kinderen die later autisme blijken te hebben, worden de eerste zorgen niet altijd herkend als passend bij autisme’, merkt Martine van Dongen-Boomsma. Ze is leidinggevende bij het Centrum Jonge Kind Karakter Universitair Centrum. Daar kunnen nul- tot zesjarigen terecht voor diagnostiek en behandeling van autisme. ‘Het is vooral belangrijk dat zorgprofessionals om het jonge kind heen een scherp oog ontwikkelen voor de risicosignalen. Dat bijvoorbeeld de jeugdarts op het consultatiebureau opmerkt dat een verwijzing voor nader onderzoek zinvol is.’

Al op babyleeftijd zijn er vaak opvallendheden waarneembaar die mogelijk wijzen op autisme. Als een kind voor de eerste verjaardag bijvoorbeeld niet l..

