Rust bij 76e herdenking. Franse militair wordt voor het eerst geëerd

Op de Ginkelse Heide bij Ede wapperden zaterdag vijf nationale vlaggen en klonken vier volksliederen. De 76e herdenking van de Slag om Arnhem is dit weekend in verband met corona ingetogen gevierd.

De 76e herdenking van de Slag om Arnhem had vanwege de coronamaatregelen een sober karakter. De veteranen kregen van de burgemeesters van de vier Airborne-gemeenten een groet in de vorm van een fotoboekje.

Waar vorig jaar nog 100.000 mensen bij elkaar op de Ginkelse Heide stonden, heerste zaterdag rust bij de 76e herdenking van de Slag om Arnhem. Er waren hooguit 150 mensen aanwezig. Bij de herdenking van de luchtlandingen uit 1944 was publiek niet welkom. Ook de herdenkingsdienst zondag op de Airborne-begraafplaats in Oosterbeek is voor het eerst sinds 1945 niet openbaar toegankelijk.

Veteranen van de Slag om Arnhem in september 1944 kregen van burgemeesters van de vier Airborne-gemeenten een groet in de vorm van een dun fotoboekje. ‘U zit voor altijd in ons hart, we zullen altijd aan jullie blijven denken. Hopelijk tot volgend jaar’, schrijven de burgemeesters van Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum in het boekje.

