Leidse studenten ‘Augustinus’ in opspraak

‘Ongelofelijke ezels’, zo noemt de Leidse rector magnificus Carel Stolker de honderd eerstejaars die donderdagavond feest vierden in een park. Ze hebben het ook verbruid bij Augustinus, de studentenvereniging waar ze sinds kort lid van zijn.

Leiden

‘Dom en onverantwoord’, zo noemt de voorzitter Noah Westerlaken van Augustinus het feest in het Van der Werfpark, ‘zeker nu het aantal coronabesmettingen in de regio Hollands-Midden fors oploopt’. De studenten hadden het feest georganiseerd om elkaar te leren kennen, nu moeten ze twee weken in thuisquarantaine.

Augustinus, een van de grootste en oudste studentenverenigingen in Leiden, sluit per direct twee weken zijn sociëteit aan het Rapenburg. Alle activiteiten in het kader van de kennismaking voor de eerstejaars worden twee weken opgeschort, aldus Westerlaken,

De studenten hadden via de groepsapp van hun introductiegroepjes afgesproken om feest te vieren. Ze wilden op die manier elkaar beter leren kenn..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .