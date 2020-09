Geen striemend decreet

naar school’, meldde Teletekst vrijdagavond nadat Mark Rutte en Hugo de Jonge waren uitgesproken. Een schijnbare versoepeling, als vertaling van een preek die juist bedoeld was om bij de bevolking meer ernst en discipline tussen de oren te krijgen. Hier ging iets niet goed in de communicatie tussen overheid en burgers. De échte nieuwe regels waren al uitgevent (uitgelekt klinkt te per-ongelukkig). En die waren al niet indrukwekkend, want het gaat hoofdzakelijk over nachthoreca in de grote steden. Voor mediamensen misschien een gevoelige plek, maar hoeveel gewone Nederlanders staan na middernacht nog in een kroeg te brullen? Dus nu was de enige verrassing nog die terloopse mededeling dat verkouden kinderen risicovrij zijn verklaard, om te voorkomen dat het krakende test- en analyseapparaat van GGD’en en laboratoria nog zwaarder overbelast wordt.



ook deze week, gaat over de vraag hoe groot en sterk de overheid zich moet maken. Hoeveel steun kunnen flexwerkers en ondernemers, gezinnen, ouderen, studenten en zo meer in crisistijd van haar verwachten? Dat is een zinvol debat: over kwetsbare mensen en bedrijven, over solidariteit, belastingdruk en overheidsfinanciën.

Diezelfde vraag naar een krachtige overheid is echter geen antwoord op gedrags- en mentaliteitszwakten van groepen en individuen, van studentenvereniging tot trouwende minister. Het 'zwaard' is de overheid gegeven om slechtheid en criminaliteit te be..

