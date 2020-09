Nederland heeft het Syrische regime vrijdag formeel aansprakelijk gesteld voor mensenrechtenschendingen. De aansprakelijkstelling is een eerste stap; als beide landen er niet uit komen, kan arbitrage volgen en eventueel een zaak voor een internationale rechter.

Den Haag

Dat zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Eerder is al geprobeerd de zaak door te verwijzen naar het Internationaal Strafhof, maar dat blokkeerde Rusland in de VN-Veiligheidsraad. Een veroordeling heeft volgens Blok grote gevolgen voor het internationaal recht, zei hij na afloop van de ministerraad. Een vonnis maakt het voor landen in de VN-Veiligheidsraad, zoals Rusland, moeilijker om verzoeken tot ingrijpen te negeren. Het zal een jarenlange procedure worden, aldus Blok.

Nederland is volgens de bewindsman jaren bezig geweest om bewijzen te verzamelen. ‘Daar willen we nu juridisch gevolg aan geven, zodat de daders die erachter zitten de gevolgen voelen.’ Duitsland, Frankrijk en Canada steunen de rechtsgang. <