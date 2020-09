Politie stopt blokkade Extinction Rebellion

De politie heeft grotendeels een eind gemaakt aan de blokkade op de Zuidas in Amsterdam door actiegroep Extinction Rebellion. Demonstranten blokkeerden daar een kruispunt tussen de De Boelelaan en de Beethovenstraat om aandacht te vragen voor het klimaatbeleid. Een actievoerder werd aangehouden voor de mishandeling van een politieagent. <

F-35 mag niet vliegen bij onweer om schade

De Nederlandse F-35's vliegen voorlopig niet meer met onweer. Er zijn in de gevechtsvliegtuigen van dit type beschadigde leidingen in een brandstoftank aangetroffen, meldt het ministerie van Defensie vrijdag. Het mankement werd ontdekt bij F-35's van andere landen. Na inspectie is geadviseerd het toestel niet ..

