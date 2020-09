Songfestival mogelijk zonder publiek

Rotterdam

De organisatie van het Eurovisiesongfestival houdt rekening met shows zonder publiek. Dat is een van de scenario's die worden uitgewerkt voor het internationale muziekfestijn dat in mei plaatsvindt in Rotterdam. De organisatie lichtte de scenario's vrijdag toe. De songfestivalorganisatie werkt aan vier draaiboeken. Hoeveel publiek en artiesten in Ahoy Rotterdam aanwezig zijn, hangt af van het verloop van de coronacrisis en de in mei geldende maatregelen. In het ideale geval wordt het Eurovisiesongfestival 2021 een festijn zoals alle andere jaren met een volle zaal publiek, veel pers en uitgebreide delegaties. Daarnaast wordt rekening gehouden met een beperkt aantal zitplekken of een lege zaal. Of alle deelnemende artiesten vanuit Ahoy optreden of een video insturen is ook nog de vraag. Het festival werd al een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. <