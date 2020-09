‘Onnodig veel doden Nunspeet door zwijgen verpleeghuizen’

Nunspeet

In een reconstructie van het Nederlands Dagblad van de coronacrisis in Nunspeet uit Van de Weerd harde kritiek op de zorgorganisaties in zijn dorp. ‘In andere plaatsen is adequater gereageerd en zijn minder doden gevallen.’ In het Veluwse dorp zijn officieel 21 mensen overleden aan COVID-19, maar volgens Van de Weerd ligt het aantal tussen 80 en 85.

Ook de GGD stopte volgens de burgemeester na een aantal meldingen met het doorgeven van besmettingen, omdat de informatie privacygevoelig zou zijn. Het gebrek aan aandacht voor de situatie in verpleeghuizen zou volgens hem geleid hebben tot een tekort aan mondkapjes. Van de Weerd hoorde van zorgmedewerkers dat zij ziek waren geworden doordat ze onbeschermd moesten werken.

