Wereldoorlog wordt getoond in 100 foto's

Het Verzetsmuseum in Amsterdam toont de komende tijd de Tweede Wereldoorlog in honderd foto's. Het zijn foto's die door een jury van publiek en experts zijn uitgekozen uit honderden inzendingen van particulieren en musea. De beelden laten zien hoe de inwoners van Nederland, maar ook die van Nederlands-Indië, de Nederlandse Antillen en Suriname de oorlogstijd beleefden. Achter elke foto schuilt een verhaal. Ze zijn verdeeld in een aantal thema's: oorlogsgeweld, collaboratie, vervolging, verzet en het dagelijks leven. Bezoekers kunnen in het museum maar ook online de foto kiezen die hen het meeste aanspreekt. Een groep bekende Nederlanders, onder wie André Kuipers, Emma Wortelboer en Freek de Jonge, heeft zelf al een keuze gemaakt uit de fotoverzameling. In videofilmpjes lichten ze hun keuze toe. <