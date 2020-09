Alleen ‘diepe motivatie’ bij Nederlanders kan nieuwe lockdowns voorkomen

Nederland staat volgens het kabinet met één been in de tweede coronagolf. In zes veiligheidsregio’s gelden vanaf zondagavond nieuwe maatregelen voor horeca en bijeenkomsten – maar volgens premier Mark Rutte kan alleen ‘een gevoel van urgentie’ het virus echt terugdringen. ‘Dat gevoel moet weer terug.’

Den Haag

Het gaat niet goed met de coronaverspreiding in Nederland. Die sombere boodschap van het kabinet bevestigde vrijdag wat al weken blijkt uit RIVM-cijfers: het virus is aan een forse opmars bezig. ‘Wat betreft het aantal besmettingen zitten we in de tweede golf’, aldus coronaminister Hugo de Jonge. Hij voegde eraan toe dat het aantal ziekenhuisopnames nog wel aanvaardbaar is. ‘We moeten die tweede golf daarom met elkaar breken.’

Die nadruk op ‘samen’ is meer dan een slogan voor het kabinet. Het afkondigen van nieuwe maatregelen kent voor Rutte en De Jonge inmiddels geen geheimen meer – maar voor de naleving ervan zijn ze volledig afhankelijk van ‘gewone mensen’.

En daaraan schort het momenteel, merkt iedereen die weleens door stad of..

