Boerderij wordt zonneakker: ‘Dit was de enige manier om het bedrijf in de familie te houden’

In het Gelderse Wilp is Zonneakker Voorst BV geopend: 117.000 zonnepanelen op 38 hectare voormalige landbouwgrond. Voor de familie Gooiker de enige manier om het bedrijf te behouden. Maar zonnepanelen op landbouwgrond is in Nederland omstreden.

Wilp

Wie nietsvermoedend door het landelijk gebied rijdt rond Wilp, een dorpje onder Deventer, kijkt er toch even raar van op. Tussen de groene velden duiken ineens grote zwarte vlekken op. Die worden veroorzaakt door zonnepanelen: rij na rij, keurig in het gelid, hun donker glanzende oppervlak naar de hemel gericht.

Zonneakker Voorst BV (Wilp is gemeente Voorst) is eigendom van de familie Gooiker: vader Willy (70), moeder Brigitte (64) en hun dochters Jolien (36) en Hilde (32). In het begin was het wel even schrikken, geeft Brigitte toe op het terras achter de boerderij, midden tussen de zonnepanelen: toen de eerste palen de akker in gingen en daarna de donkere platen erop werden gelegd. ‘Maar het went snel.’

Willy en Brigitte kochten deze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .