Van Maastricht naar Schiermonnikoog suppen om aandacht te vragen voor afval scheiden op school

Zestien dagen achter elkaar suppen. Over een afstand van 550 kilometer. Niet veel mensen zullen het Merijn Tinga uit Leiden nadoen. Tinga, alias de Plastic Soup Surfer, peddelde op een surfplank van Maastricht naar Schiermonnikoog. Met een missie.

Merijn Tinga arriveert op de surfplank in Rotterdam. (beeld Plastic Soup Surfer)

Vermoeid en met pijn in schouders en bovenarmen legde Merijn Tinga (47) deze week de laatste kilometers af. De Wakkere Wegwerpers Tour zit er nu voor hem op. ‘Het was soms afzien.’ Op de kade van Schiermonnikoog wachtten de kinderen van de enige basisschool van het eiland hem op. Het onthaal met de kinderen, de burgemeester en andere eilanders gaf hem nieuwe energie. ‘Dan vergeet je even alle vermoeidheid.’

Tinga overhandigde de schoolkinderen de Wakkere Wegwerpers Petitie, die haar vervolgens enthousiast aanboden aan burgemeester Ineke van Gendt.

Wat zijn Wakkere Wegwerpers?

‘Dat is een term die is bedacht voor slimme kinderen die op de juiste manier omgaan met hun afval. Met mijn tocht vraag ik aandacht voor het scheiden van afval op scho..

