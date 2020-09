Nunspeet was een van de zwaarst getroffen plaatsen in de coronacrisis: ‘Het werd een spookdorp met lege straten’

Nunspeet is een van de zwaarst getroffen gemeenten in de coronacrisis. Verpleeghuizen speelden daarbij een belangrijke rol. Wat gebeurde daar? En is dat iemand aan te rekenen? Een reconstructie.

Op de opname van de ochtenddienst op 11 maart in de Gereformeerde Gemeente van Nunspeet klinkt opvallend veel gehoest. De preek gaat over ‘een besmettelijk virus, waarmee wij allen zijn besmet’. De oorzaak van het coronavirus is volgens dominee Arie Schot de hoogmoed die wij vanwege de erfzonde met ons meedragen. Het virus komt van de duivel, maar tegelijk zou er ‘een stukje voorzienigheid Gods’ achter zitten. ‘De Here laat zomaar even zijn macht voelen.’



- beeld Mieke Brinkhuis

Verantwoording

Dit verhaal begon met een foto van medewerkers van De Bunterhoek die met blote handen (en één medewerker zonder mondkapje) een man bij de hand namen van ..

