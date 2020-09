Een week lang op Lesbos: ‘Dit eiland verwoest mensen’

donderdag 10 september

Voor de tweede nacht op rij leven duizenden mensen op straat. Op de parkeerplaats bij een Lidl-supermarkt, waar ik help bij de verspreiding van voedsel, ontmoet ik de uit Afghanistan gevluchte Zakir Ameri (33). Hij zit op de grond en huilt. ‘Wij hebben elf maanden in Moria gewoond en hebben om ons heen enkel lijden gezien. Toen we vluchtten voor de brand, vuurde de politie traangas op ons af. Er was geen water, zelfs niet om de ogen van onze kinderen te wassen. We leven nu op een parkeerplaats en zien hoe Europese mensen vrij in en uit kunnen gaan om te kopen wat ze willen. Mijn kinderen kijken naar hen met hongerige ogen. Mijn dochter is ziek. Dat je je kinderen niet kunt helpen, dat is het allermoeilijkst. Ik weet..

