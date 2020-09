Speciaal politieteam gaat op zoek naar corruptie bij agenten

De rijksrecherche gaat met een nieuw team actief op zoek naar corrupte politieagenten en andere ambtenaren. De noodzaak daartoe blijkt uit onderschept berichtenverkeer tussen criminelen in het zogenoemde EncroChat-onderzoek. ‘Corruptie is onmiskenbaar aanwezig.’

Amsterdam

Begin juli maakte de politie bekend dat zij in Europees verband 23 miljoen versleutelde berichten had gekraakt die door criminelen waren verzonden via de encryptiedienst EncroChat. Het gelijknamige onderzoek richtte zich op witwassen en drugshandel, maar uit de berichten kwamen ook verontrustende signalen over corruptie onder politieagenten naar voren.

ondermijnend

‘Hoewel ‘‘platte’’ dienders van alle tijden zijn, lijkt het erop dat corruptie in omvang eerder toe- dan afneemt’, zegt Henk van Essen, korpschef van de Nationale Politie, in een verklaring. ‘Er lopen op dit moment strafrechtelijke onderzoeken naar mogelijke corruptie en vermoedelijk worden dat er de komende tijd meer.’

Uit..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .