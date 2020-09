Rutte: nog niet zingen in de kerk

Den Haag

Rutte heeft ‘groot respect’ voor de manier waarop kerken met de coronamaatregelen zijn omgegaan. Maar het is vanwege de opleving van het virus te vroeg voor terugkeer naar het oude normaal, waarschuwde hij. ‘Ga alstublieft niet zingen in kerken. En doe je dat toch, dan vanaf een podium en niet met de hele gemeenschap.’

In veel kerken komt de samenzang weer mondjesmaat op gang sinds de PKN daarvoor in juli groen licht gaf. Kerkenraden moeten zelf de afweging maken of dat verantwoord is. Dat hangt onder meer af van het aantal kerkgangers uit risicogroepen. Ook de grootte van kerkgebouwen en de aanwezigheid van ventilatie spelen een rol. Het RIVM schrijft daarnaast voor dat mensen die zingen eerst ee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .