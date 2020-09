KRO-NCRV voert actie voor Moria

Hilversum

KRO-NCRV voert komende week actief actie voor de vluchtelingen in kamp Moria. De omroep vraagt mensen om geld te doneren aan de stichting Because We Carry, die onder meer slaapzakken inzamelt voor de meer dan 13.000 mensen die door de brand in het kamp de schamele bezittingen zijn kwijtgeraakt. Daarnaast roept Zapplive-presentator Daan Nieber kinderen op om foto's te maken met daarop de tekst #500kinderen en deze te delen via sociale media. Een collage hiervan wordt volgende week aangeboden om het kabinet aan te moedigen om geen vijftig, maar vijfhonderd kinderen uit Moria op te halen.<