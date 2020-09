Museumpark Orientalis weer in gevarenzone en mikt nu op evenementen

Heilig Landstichting

Wie nog een bezoek wil brengen aan Museumpark Orientalis, moet snel zijn. Het voormalige Bijbels Openluchtmuseum sluit per 1 oktober voor individuele bezoekers. Het geld is op. Het in 1911 opgerichte museumpark in Heilig Landstichting verkeert opnieuw in grote financiële problemen, nadat in 2012 al een beperkte doorstart werd gemaakt en in 2015 een vierde naamswijziging volgde. Dat had de oprichter, de Waalwijkse rooms-katholieke priester Arnold Suys, in 1911 niet kunnen bevroeden. Hij liet een pelgrimsoord ontwerpen voor hen die de reis naar het Heilige Land niet konden maken. Na de oorlog waren het vooral protestanten die een bezoek brachten aan het Bijbels Openluchtmuseum.

