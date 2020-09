KNVB weigert shirtreclame voor seksspeeltjes. ‘Voetbal is voor alle leeftijden, jong en oud’

Emmen

De Veendamse erotiekhandel EasyToys zou vanaf komend seizoen de hoofdsponsor worden van de voetbalclub. Het logo zou voor een omvangrijk geldbedrag de shirts van FC Emmen-spelers gaan sieren, plus reclameborden langs het veld. Maar de KNVB geeft geen toestemming voor de sponsordeal, omdat die volgens de bond in strijd is ‘met de goede zeden, de goede smaak of het fatsoen’. Het bestuur meent dat de sponsoring FC Emmen in verband zou brengen met de seksindustrie.

EasyToys, opgericht in 2007, heeft zich ontwikkeld tot Europees marktleider op het gebied van seksspeeltjes. Het bedrijf haalt met vijf miljoen verkochte artikelen een jaaromzet van 61 miljoen euro. In 2019 nam EasyToys haar Duitse concurrent en jarenlange marktleider Beate Uh..

