Lente over zes maanden

wordt de nieuwe Tweede Kamer gekozen. Partijen zullen zo laat mogelijk speerpunten kiezen en hun campagne aftrappen. Ook hun algemene beschouwingen zijn nog zoekend, tastend. Want het is moeilijker dan ooit, nu al in te schatten wat 17 maart de toestand van het land is, en wat op dat moment de grootste zorgen van de mensen zijn.

Dat ‘probleembesef’ van de burger wordt voortdurend gepeild door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Eind vorig jaar berichtte het dat ‘milieu, klimaat en energie’ hard op weg waren onze zwaarste kopzorg te worden. Ruim 40 procent van de Nederlanders noemde dat als eerste maatschappelijke probleem. Ter vergelijking: van 2009 tot 2013 was de economie ons aller bekommernis; daarna waren criminaliteit en terrorisme onze supersores; in 2015 piekte immigratie als ons hoofdpijndossier. Sinds maart is ‘gezondheids- en ouderenzorg’ als een komeet gestegen. Terrorisme wordt niet eens meer genoemd, en ook klimaatbeslommeringen slinken weer onder de last van de coronacrisis.