Arrestaties in actie tegen drugsbende

Den Haag

In een grote internationale actie tegen een criminele drugsbende zijn achttien mensen aangehouden. Elf van hen zijn in Nederland aangehouden, zes in Spanje en één in België. Op tientallen locaties zijn invallen gedaan, in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije. Bijna duizend politiemensen in verschillende landen zijn woensdag ingezet voor de actie. Bij de invallen zijn verdovende middelen, vuurwapens en contant geld aangetroffen. Ook is beslag gelegd op tientallen auto’s. De opgepakte verdachten zijn tussen de 25 en 68 jaar. Nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten. <