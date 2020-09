Razziaherdenking Putten gaat door

Putten

De herdenking van de razzia in oktober 1944 in het Gelderse Putten gaat ondanks de maatregelen tegen het coronavirus door. De gemeente vindt het volgens burgemeester Henk Lambooij erg belangrijk dat Puttenaren en nabestaanden 'op een waardige wijze kunnen stilstaan bij de ramp die zich in 1944 in ons dorp voltrok'. De plechtigheid is daarom onder andere op een groot scherm in de buurt van de Herdenkingshof in Putten te volgen. Op 2 oktober 1944 voerden de Duitse bezetters ruim 650 mannen weg uit het dorp, als vergelding voor een aanslag van het verzet op Duitse officieren een dag eerder. <