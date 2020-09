Den Haag

Er is geen oorzaak gevonden voor de grote brand die in april 800 hectare natuur in de Deurnese Peel verwoestte. Dat staat in het onderzoek van de brandweer en het Instituut Fysieke Veiligheid in opdracht van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. In het gebied waar de brand ontstond is een stukje glas gevonden, maar de onderzoekers sluiten uit dat dit het vuur heeft veroorzaakt. <