Vluchtelingen vinden ondanks de coronacrisis werk en helpen ouderen uit het sociale isolement

Het project Reaching the Unreachable dat vluchtelingen en ouderen uit het isolement wil halen waarin ze als gevolg van de coronacrisis zitten, is succesvol. Zes vluchtelingen hebben werk gevonden en meer dan veertig vluchtelingen zijn bezig met het volgen van een opleiding of zijn aan het solliciteren.

Amersfoort

Het project Reaching the Unreachable is een samenwerking tussen het technologiebedrijf 3M en de non-profitorganisatie United Way. Het is onderdeel van een internationaal initiatief van 3M, waarbij gemeenschappen worden ondersteund die zwaar getroffen zijn door corona in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In totaal is er voor de projecten 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Niet alleen worden vluchtelingen naar werk geholpen, er worden ook vrijwilligers opgeleid tot buddy voor honderdvijftig ouderen, aldus de de Nederlandse tak van 3M en United Way.

‘De projecten van United Way maken deel uit van onze toewijding aan COVID-19-hulpprojecten in Nederland en wereldwijd en we zijn dankbaar dat een deel van onze financiële steun kw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .