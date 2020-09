Directeur testlab: ‘Dit corona-testsysteem loopt straks compleet vast. Dit wordt gewoon een ramp’

Sympathiek hoor, om iedereen met klachten te willen testen, zegt Bram Diederen. Alleen, stelt de directeur van testlab Microvida: het is niet haalbaar. ‘Ik garandeer: als we straks in oktober zitten, loopt het systeem compleet vast.’ Hoe kan het anders?

Coronatesten in het lab van Microvida in Roosendaal.

Roosendaal

Bij verkoudheidsklachten thuisblijven – en u laten testen op corona. Het is een ‘charmant idee’, vindt directeur Bram Diederen van Microvida, een van de grootste testlaboratoria van het land, maar op de huidige manier is het ‘bijna niet uitvoerbaar’. Deze knuppel moet maar eens in het hoenderhok, vindt arts-microbioloog Diederen. Iedereen testen, testen, testen is natuurlijk ‘een mooie politieke belofte’, in de praktijk blijkt het systeem aan alle kanten te kieren en te kraken. En dan moet het snotneuzenseizoen nog beginnen.

‘Drie, vier, vijf dagen wachten op een testuitslag. Dat is gewoon te lang, je wilt het binnen een dag weten’, zegt Diederen. ‘En dan zitten we nu nog in september. Het is hartstikke mooi weer, in de ziekenhu..

