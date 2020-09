Nederlanders halen 15000 slaapzakken op voor vluchtelingen uit kamp Moria

De hulporganisatie Because We Carry zamelde 15000 slaapzakken in voor vluchtlingen van kamp Moria op Lesbos (beeld Because We Carry)

Amersfoort

Na de brand vorige week in het opvangkamp op het Griekse eiland, slapen talloze vluchtelingen op straat of in tentjes langs de weg. Because We Carry zette een inzamelingsactie op touw van goede thermoslaapzakken. Die zijn multifunctioneel inzetbaar, aldus de hulporganisatie. ‘Op een slaapzak kun je overdag zacht zitten. Je kunt hem omslaan bij gure wind of lekker zacht je kind verschonen. Maar een slaapzak is vooral extreem nodig in de nacht. Want niemand heeft een bed.’ De temperatuur op het eiland is op dit moment nog goed, aldus de organisatie. ‘Maar het gaat snel afkoelen. Met een maandje is het ‘s nachts echt koud.’

Verschillende luchtvaartmaatschappijen vervoeren de slaapzakken binnenkort gratis naar Lesbos. Een ..

